7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresine Doğru

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Rektörlük Senato Salonu'ndaki toplantıda, toplum sağlığı açısından Aile Hekimliği alanına önem verdiklerini söyledi.

Bu konuda tartışmaya ve toplumun da dikkatini bu yöne çekmeye gayret ettiklerini belirten Dağdeviren, "Bu yıl kronik hastalıklarla yaşama konusunu ele alacağız. Kronik hastalıkların bireye, şehre ve ülkeye getirdiklerini, bizim almamız gereken pozisyonları ele alacağız." dedi.

Dr. Aysu Kurtuldu Zekioğlu, tanıtım toplantısında kronik hastalıklarla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, akademisyenler, sağlıkçılar ve öğrenciler katıldı.

Kongre yarın uzmanların konuşmalarıyla devam edecek.