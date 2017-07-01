7. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

Manavgat Belediyesince bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali kapsamında düzenlenen korteje yaklaşık bin motosikletli katıldı.



Festivalin 3. gününde Boğaz Otel'de başlayan korteje, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ünlü motosikletçi Brian Capper de katıldı. Kortejde, yaklaşık bin motosikletli yer aldı.



Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortejde motosiklet tutkunları, Sorgun, Titreyengöl, D-400 karayolu güzergahından ilçe merkezinde tur attı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kortej, Demokrasi Bulvarı'ndan tekrar Sorgun güzergahından Boğaz Otel'de son buldu.



Festivale, Türkiye, Almanya, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'dan 120 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katılıyor.



Çeşitli yarışma, gösteri ve konserlerin düzenlendiği festival yarın sona erecek.