7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da yapılacak
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
İSTANBUL (AA) - 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, sporcu kayıtlarının 1 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor