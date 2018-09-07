7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Samsun'da Düzenlenecek

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) katkıları ile 12-14 Eylül tarihlerinde 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı verilecek.

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzay ve havacılık alanında yürütülen en son çalışmaların ve hazırlanan bildirilerin yer alacağı konferansın önem taşıdığına işaret etti.

Konferansın, OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) farklı salonlarında eş zamanlı olarak verileceğini belirten Mısırlıoğlu, "Konferansta başlıca, insansız hava araçları, uydu teknolojileri, hesaplamalı aerodinamik, hava, uzay yapıları, uzay malzemeleri, uzay savunma sistemleri, uçuş dinamiği ve kontrolü, uçak performansı ve yörünge tahmini gibi konular görüşülecek." dedi.

Mısırlıoğlu, konferansa Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Grup Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcılığı ve Eğitim Uçakları Mühendislik Müdürü Ali Küçük, VESTEL Savunma, Uçuş Bilimleri ve Operasyon Grup Müdürü Resul Açıkyol ile Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral'ın da katılacağını dile getirerek, konferansta ayrıca çok sayıda bildiri ve poster sunumunun gerçekleştirileceğini kaydetti.