04.10.2019 13:56

İzmir'de düzenlenen 7. Ulusal Fıtık Kongresi kapsamında kongreye katılan cerrahlara Ege Üniversitesi (EÜ) Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ameliyathanelerden kongre merkezine canlı yayın yapıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi ile Ulusal Fıtık Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen kongrenin ikinci günü açılış konuşmalarıyla başladı.

Kongreye Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, Ulusal Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy, Kongre Başkanı ve EÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ve 200 cerrahi uzmanı katıldı

Açılış konuşmalarının ardından EÜ Tıp Fakültesi ameliyathanelerinden kongre merkezine canlı yayın yapıldı.

Yurt dışında gelen yabancı hekimler aynı anda 2 farklı ameliyathanede karın duvarı fıtıklarının tedavisine ilişkin robotik, laproskopik ve açık ameliyat yöntemiyle ameliyatlarlar gerçekleştirdi.

Kongre Başkanı Ersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34'i yurt içinden olmak üzere toplam 38 konuşmacının kongreye katıldığını söyledi.

Canlı olarak izlenilen ameliyatlar sayesinde yurt dışından gelen meslektaşlarımızdan vakalara yaklaşım biçimlerini, kullandıkları teknikleri ve çözüm önerilerini konusunda bilgi sahibi olduklarını belirten Ersin, şunları kaydetti:

"Genel cerrahlar çok memnun interaktif bir eğitim oluyor. Ameliyatlar yapılırken sunum oluyor, sonra hekim arkadaşlarımız sorularını yöneltiyorlar, oradan yanıt alıyorlar. Kongremiz son derece başarılı geçiyor. Arkadaşlarımız yeni teknikleri öğrenmiş oluyor. görüyorlar. Biz de bu teknikleri öğrenmiş oluyoruz en kısa sürede hastalarımıza uygulama fırsatı bulacağız. Her şey hastanın konforu ve daha çabuk iyileşmesi için yapıyoruz. Kongremiz yarın sona erecek." dedi.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer ise kongrenin genel cerrahi alanında çok başarılı bir organizasyon olduğunu ifade etti.

İnteraktif oturumlardan oluştuğu için katılımcılara kısa sürede büyük faydalar sağlayacağına inandığını dile getiren Demirer, "Son yıllarda bilimsel çalışmalarda canlı ameliyatlara daha çok önem veriyoruz. Bu tip oturumlar onlara tecrübe kazandırıyor. Hem de görsel eğitim bilginin kalıcılığı için önemli. Tıptaki gelişmeler alanımıza teknoloji o kadar fazla girdi ki eskiden bir dikiş materyali ve ellerimizi kullanarak yaptığımız ameliyatlar artık yüksek teknolojik cihazların girmesiyle daha karmaşık hale geldi. Teknolojinin girmesiyle komplikasyon oranları düştü. Hastanın hastanede kalma süresi azaldı. Artık cerrahi alanda teknolojiyi üst düzeyde kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA