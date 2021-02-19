"7. Türk Dünyası Ödülleri" 21 Şubat'ta sahiplerini bulacak
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"7. Türk Dünyası Ödülleri" 21 Şubat'ta sahiplerini bulacak

19.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:20

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığınca bu yıl 7'ncisi organize edilen "Türk Dünyası Ödülleri", 21 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığınca bu yıl 7'ncisi organize edilen "Türk Dünyası Ödülleri", 21 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "turkdunyasiodulleri.com" internet sitesinde yapılan ve her kullanıcının akademisyenden sporcuya, yazardan sosyal medyaya kadar çeşitli kategoriler için bir kez oy kullanabildiği oylama sonucunda "Türk Dünyası Ödülü"ne layık görülen kişi ya da kurumlara ödülleri, Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa'daki gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği oylamada, 248 bin 956 oy kullanıldı.

Türk Dünyası Ödülleri Töreni, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirilecek.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da katılacağı tören, İstanbul Ülkü Ocakları'nın resmi sosyal medya hesaplarından ve Bengütürk TV'den canlı yayınlanacak. ???????

Türk Dünyası Ödülleri, Türk dünyasının vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler ile kurumları onurlandırmak, Türk dünyasına katkı sunan çalışmaları hatırlatmak ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Türk dünyasına katkı sunan kişi, kurum ve çalışmalar bu vesileyle onore edilerek, bu alanda yapılan çalışmaları genç nesillere tanıtıp onların örnek alınmasını sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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