7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın kazananı Arkas Spor

İZMİR (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene 7.'si düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında üç maçı da kazanan Arkas Spor, birinciliğe ulaştı.

İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksinde üç gün süren Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasının son gününde iki karşılaşma oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Altekma'yı 3-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvayı üçüncü tamamladı.

Bu müsabakanın ardından ilk 2 gün oynadıkları maçları kaybetmeyen Arkas Spor ile Ziraat Bankkart şampiyonluk için mücadele etti.

İlk seti 25-15 kazanan Ziraat Bankkart karşısında daha sonraki setleri 25-16, 25-17 ve 25-21 kazanan Arkas Spor, organizasyonda namağlup birinciliğe ulaştı.

Karşılaşmanın ardından birinciliğe ulaşan Arkas Spor'un kupası, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş tarafından takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verildi. Turnuvada ikinci olan Ziraat Bankkart'ın kupasını takım kaptanı Arslan Ekşi'ye TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gözeten, diğer takımlara da kupaları TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz tarafından verildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri