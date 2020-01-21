7 ton metil alkol ele geçirildi
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7 ton metil alkol ele geçirildi

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:29
7 ton metil alkol ele geçirildi

'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede sahte metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, M.K, M.A ve G.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.K'nin asıl adının A.K. olduğu, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi.

Operasyonda imalathane mühürlendi.

Polis ekiplerinin metil alkolün tedarik edildiği yerlerle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 7 ton metil alkol ele geçirildi
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