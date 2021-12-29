7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yandı - Haberler
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7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yandı

7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev alırken, 7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev alırken, 7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 03 ADB 503 plakalı temel ihtiyaç malzemesi yüklü tır sürücü S.G., Cennet Vadisi mevkiine geldiğinde dorseden dumanlar geldiği fark etti. Hemen aracı olun kenarına park eden sürücü ardından itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale ederken, tır römorku kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Bilecik-Bozüyük yolu kontrollü bir şekilde verildi.

Öte yandan dorsede giysi, ayakkabı gibi yaklaşık 7 ton ürün olduğu öğrenildi. - BİLECİK

7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yandı

7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yandı

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