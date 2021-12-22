'7 TIR İLE 7 BÖLGEYE ÖZEL EĞİTİM MATERYALLERİ' GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle "7 Tır ile 7 Bölgeye Özel Eğitim Materyalleri" programı kapsamında özel çocuklara özel materyaller gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel çocukların hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eşit eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri amacıyla 2018'de başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında yedi bölgeye, yedi tır özel eğitim materyali daha gönderildi. 2019 yılında ilk tır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla uğurlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen özel eğitim materyalleriyle yüklü tırları uğurlama töreni öncesinde Emine Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eşi Nebahat Özer ve diğer katılımcılarla üretimi yapılan materyallerin sergilendiği standı gezdi.

Standı gezen Emine Erdoğan ile Bakan Özer, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, özel eğitim alan çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla bir süre etkinlik yaptı. Bakan Özer, Emine Erdoğan'a, çocuklarla resmedildiği tablo hediye etti. Tören sonrası Emine Erdoğan ve Bakan Özer, beraberindekilerle 7 tırı, 7 bölgeye uğurladı.

"2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon materyali tüm öğrencilerimize ulaştırmış olacağız"

Özel eğitim materyalleri hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Özer, "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüyor. Şu ana kadar 400 bin özel eğitim materyali okullarımıza gitti. Bugün Hanımefendi'nin teşrifleriyle birlikte 117 bin özel eğitim materyalini daha 7 bölgeye göndereceğiz. 2022 yılı içinde de 483 bin yeni özel eğitim materyali yaparak 2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon materyali öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Tüm özel öğrencilerimizin materyal ile ilgili hiçbir ihtiyacı kalmayacak. " ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 400 binden fazla materyal gönderildi

Proje kapsamında, Ar-Ge çalışmaları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan 146 çeşit materyalin üretimi, Ders Aletleri Yapım Merkezi, meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarında yapıldı. Materyallerin fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak şekilde üretimine azami önem verildi. Materyaller, öğrencilerin ilgiyle kullanabileceği şekilde sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda hazırlandı.

Yapılan çalışma neticesinde yetersizlik türlerine göre belirlenen 39 materyalin tasarım tescili, 2 materyalin ise faydalı model tescili 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapıldı. Tescil çalışmalarına devam ediliyor.

"Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında 2021 yılına kadar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 400 binden fazla özel eğitim materyali gönderildi. Bugün gönderilen tırlarda bulunan 3 bin setteki yaklaşık 117 bin materyalin 3 bin özel eğitim sınıfı ve okuluna dağıtımı ile son 3 yıllık süreçte 11 bin 100 sınıftaki özel çocuklar, özel materyallerle buluşmuş olacak.

Söz konusu materyaller ile öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor

Materyal setleri, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik; otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarına devam eden özel çocuklara ulaştırılıyor. Bu materyaller; kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlardaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış olup bu yolla öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor

Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor. Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette "geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları" gibi 37 parça ürün yer alıyor.

Görme yetersizliği olan öğrencilere özel sette "ahşap geometrik dörtlü yapboz seti, herkes için tombala, market seti" gibi 15 parça ürün var.

İşitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik sette ise "işaretin peşinde, zamanı öğrenelim, işlem trafiği" gibi 25 parça ürün yer alıyor. Öğrenci sayısına göre orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler ile hafif zihin yetersizliği ve otizmi bulunan öğrencilere yönelik setlerden bin iki yüz ellişer, işitme ve görme yetersizliği olan öğrencilere hazırlanan setlerden ise iki yüz ellişeri tırlara yüklenerek illere gönderildi.

Programa, Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile öğrenciler de katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet