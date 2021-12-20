Son dakika haberi! Emine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali

Emine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle Türkiye'nin 7 bölgesindeki özel öğrencilere özel eğitim materyali gönderildi.

Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2018 yılında başlatılan 'Özel Çocuklara Özel Materyaller' projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Türkiye'nin 7 bölgesine 7 TIR özel eğitim materyali gönderdi. Emine Erdoğan ve Bakan Özer ile eşi Nebahat Özer, TIR'lar uğurlanmadan önce materyallerin sergilendiği standı gezdi.

Özel çocuklara ait özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor. Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları gibi 37 parça ürün yer alıyor. Görme yetersizliği olan öğrencilere özel sette ahşap geometrik dörtlü yapboz seti, herkes için tombala, market seti gibi 15 parça ürün var. İşitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik sette ise işaretin peşinde, zamanı öğrenelim, işlem trafiği gibi 25 parça ürün yer alıyor. Öğrenci sayısına göre orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler ile hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik setlerden 1250'şer tane, işitme ve görme yetersizliği olan öğrencilere hazırlanan setlerden ise 250'şer tane TIR'lara yüklenerek, illere gönderildi.