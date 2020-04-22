"7 tepenin şehrinden 7 kıtaya"  konserinin tanıtım filmi yayınlandı
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İstanbul, 23 Nisan, Güncel

"7 tepenin şehrinden 7 kıtaya"  konserinin tanıtım filmi yayınlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı.

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:16
CUMHURBAŞKANLIĞI  tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul'un simge yapılarına yer verildi.Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in de arasında bulunduğu sanatçılar Ayasofya, Topkapı, Galata Kulesi, Dolmabahçe, Kızkulesi, Pierre Loti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tüm dünyaya konser verecek.  Konserler, 'youtube/iletisimbaskanligi' kanalından saat 19.00'da yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek. İstanbul'dan tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik çağrısında bulunulacak.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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