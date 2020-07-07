7 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 TEMMUZ SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: BEŞİKTAŞ Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Muradiye Mah,Levent Mah,Kültür Mah,Levazım Mah,Nisbetiye Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Vişnezade Mah,Türkali Mah,Ortaköy Mah,Sinanpaşa Mah,Kuruçeşme Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Akat Mah,Beşiktaş,Gayrettepe Mah,Konaklar Mah,Etiler Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 07.07.2020 06:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: SARIYER Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Ptt Evleri Mah,Rumeli Hisarı Mah,Rumeli Feneri Mah,Poligon Mah,Maslak Mah,Maden Mah,Pınar Mah,Merkez Mah,Rumeli Kavağı Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Zekeriyaköy Mah,İstinye Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah,Sarıyer,Yeni Mah,Uskumruköy Mah,Kireçburnu Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Emirgan Mah,Demirciköy Mah,Büyükdere Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Baltalimanı Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Kısırkaya Mah,Kemer Mah,Kumköy Mah,Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Garipçe Mah,Ferahevler Mah,Huzur Mah,Gümüşdere Mah Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 07.07.2020 06:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.