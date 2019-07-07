7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi
GALATASARAYSarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE
10.00 Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla bir araya gelerek forma imzalayacak
Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Takım izinli
TRABZONSPOR
Bordo mavili takım, hazırlıklarını bugün yapacağı tek idmanla devam ettirecek.
YAĞLI GÜREŞ
658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar yapılacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
Final
18.00 ABD - Hollanda
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Son 16 Turu
19.00 Madagascar - D. Kongo (Luyindama, Moke)
22.00 Cezayir - Gine (Feghouli, Slimani, Koita)
COPA AMERICA
Final
23.00 Brezilya - Peru
VOLEYBOL
Erkekler FIVB Challenger Kupası
18.30 Türkiye - Beyaz Rusya (3'üncülük maçı)
21.30 Küba - Slovenya (Final)
- Kadınlar Milletler Ligi
10.00 Türkiye - Çin (3'üncülük maçı)
14.30 Brezilya - ABD (Final)