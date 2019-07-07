7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE
10.00 Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla bir araya gelerek forma imzalayacak
Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Takım izinli

TRABZONSPOR
Bordo mavili takım, hazırlıklarını bugün yapacağı tek idmanla devam ettirecek.

YAĞLI GÜREŞ
658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar yapılacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
Final
18.00 ABD - Hollanda

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 
Son 16 Turu
19.00 Madagascar - D. Kongo (Luyindama, Moke)
22.00 Cezayir - Gine (Feghouli, Slimani, Koita)

COPA AMERICA
Final
23.00 Brezilya - Peru

VOLEYBOL
Erkekler FIVB Challenger Kupası
18.30 Türkiye - Beyaz Rusya (3'üncülük maçı)
21.30 Küba - Slovenya (Final)

- Kadınlar Milletler Ligi
10.00 Türkiye - Çin (3'üncülük maçı)
14.30 Brezilya - ABD (Final)


Kaynak: DHA
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