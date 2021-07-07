7 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

7 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 7 Temmuz Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAĞCILAR

NO: 4237709

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4354371

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 134., 139., 140., 143. sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4220348

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk/ YAVUZ SELİM mah 1016. sk/ YENİGÜN mah BAĞCILAR sk/ YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4351320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk// ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, ULUDAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4372335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1376., 1377., 1379., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., KOÇMAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...