7 Temmuz 2021 Haberleri
7 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi
- Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar
- Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı
- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı
- Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı
- Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
- Vitor Pereira antrenmanda futbolculara mikrofonla talimat verdi
- 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı
- Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz
- Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
- Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu
- İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi
- Akbank 'teknik sorunu' kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
- 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
- Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı
- Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı
- Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi
- Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
- Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı
- Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek
- Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış
- İtalya maçında penaltı kaçıran İspanyol golcü Morata'ya ölüm tehditleri yağdı! Eşi gelen mesajlara isyan etti
- Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 'Artık biraz da böyle' diyerek son halini paylaştı
- Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzde 2 hedef var' diyerek müjdeyi verdi: 2023'e kadar milletimizin hizmetine sunacağız
- Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor
- Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi
- Domain piyasasını karıştıran vurgun! 39 bin hesap tehlikede
- Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı
- Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
- İş makinesinin altında kalan 22 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti
- İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi
- Defne Samyeli'nin acı günü! Çok sevdiği köpeği hayatını kaybetti
- 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
- 4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
- Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı