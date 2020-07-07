7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 7 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 7 Temmuz 2020 ve 31178 sayılı Resmi Gazete...

7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
07.07.2020 08:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:17

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 120 sayfadan oluşan 7 Temmuz 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31178 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335)

YÖNETMELİKLER

–– Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Ağrı (Algoloji) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/38098 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

RESMİ GAZETE tamamı...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı Haber
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Ünlü anketçi, sonuçları canlı yayında paylaştı: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne, bu sorunu hangi parti çözer?
Ünlü anketçi, sonuçları canlı yayında paylaştı: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne, bu sorunu hangi parti çözer?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında
Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Yaşar Güler Esra Erdoğan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Töre Bülent Uygun İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: 7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 08:25:31. #1.14#
title