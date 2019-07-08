7 Temmuz 2019 Haberleri
7 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi!
- Metin Çanak'tan Murat Boz'a sert tepki: Hangi taraftasın anlayamadık!
- İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
- Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!
- Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
- Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi
- Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!
- Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar oldu!
- Sosyal medyada yer alan haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda'dan açıklama
- Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi
- Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
- Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!
- Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu
- Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti
- Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür
- Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
- Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!
- İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Osmanlı torunu Boris Johnson'a davette göğüslerini gösterdi
- Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı
- Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
- Kızgın boğa seyirciye kafa attı
- Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var
- Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor
- 7,5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü yatak sırrını paylaştı!
- AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor
- Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı
- Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti
- Ergenekon savcılarına yeni dava yolda!
- UFC tarihinin en hızlı nakavtını yaptı!
- Temel Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki problemleri çözün
- Babel'den yeni sezon mesajı
- Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!
- MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu
- Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü
- Sivas'ta tarım ilacı alarmı! 17 işçi hastanelik oldu
- Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi
- Mısır Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti
- Trende kadını taciz eden sapığı, makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti
Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!
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