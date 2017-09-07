7. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Afyonkarahisar'da bu yıl 7. düzenlenen Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.



İldeki fuar alanında 143 firmanın katılımıyla açılan fuarda konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.



Afyonkarahisar'da fuar sektörünün her geçen gün geliştiğini aktaran Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Bu fuarlar bunun önemli bir göstergesi. Bu güne kadar termali, mermeri ile ünlü olan ilimiz, son zamanlarda artık sporla, fuarları ile de ünlü olmaya başladı. Bulunduğumuz coğrafi konum itibari ile bu tür fuar etkinliklerinin çekim merkezi konumundayız. Hızlı trenin de hayata geçmesi ile birlikte fuar merkezi olmamız için altyapı tamamlanmış olur."



Tarımın önemli bir alan olduğunu belirten Tutulmaz, ekonomiye katkısının her geçen gün arttığını dile getirdi.



Tarımın daha iyi yapılabilmesinin yeni ekipmanların ve makinelerin kullanılması ve tanıtılması ile mümkün olduğunu aktaran Tutulmaz, "Tarım aletlerimiz iyi olduğu sürece tarım yapmak daha kolay olacaktır. Bu alanda çalışan vatandaşımız, köylümüz kendilerini daha mutlu hissedecektir. Artık traktörlerimiz çok modern bir şekilde toz ve sıcaktan etkilenmeden iş yapmaya fırsat veriyor. Modern aletlerin makinelerin kullanılması ile üretim artacaktır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanını gezdi.



Çiftlik ekipmanlarının, son çıkan tarım makinelerinin ve yem sektöründeki gelişmelerin görücüye çıktığı fuar 4 gün açık kalacak.