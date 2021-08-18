7 suçtan aranan zanlı denetimlerde yakalandı
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7 suçtan aranan zanlı denetimlerde yakalandı

7 suçtan aranan zanlı denetimlerde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin umuma açık yerlerde yaptığı denetimlerde 7 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin umuma açık yerlerde yaptığı denetimlerde 7 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tekel ve umuma açık eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Toplumsal huzuru ve asayişi sağlamak adına gerçekleştirilen denetimlerde tekel ürünü satılan 4 işletmeye alkol satış kurallarına riayet edilmemesinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Eğlence merkezlerinde yapılan denetimlerde 7 ayrı suçtan aranması olan M.U. adlı şahıs da bir gece kulübünde polis tarafından gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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