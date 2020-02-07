Haberler » Spor » 7 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi - Spor

7 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Kulüp borçlarından başkan, yönetim kurulu hatta delegeler sorumlu olmalı"Rizespor'a başkan olduğumdan beri 1 lira vermedim""30 yıldır kamulaştırma yapılmayan spor alanları var""Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkmamasının sebebi 4-5 kulüp, Türk...

07.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:24
7 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor Başkanı : Kulüp borçlarından başkan, yönetim kurulu hatta delegeler sorumlu olmalı

"Rizespor'a başkan olduğumdan beri 1 lira vermedim"

"30 yıldır kamulaştırma yapılmayan spor alanları var""Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkmamasının sebebi 4-5 kulüp, Türk futbolu toslayacak"

SÜPER LİG20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

FENERBAHÇESarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAYSarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

TRABZONSPORBordo mavili takım bugün yapacağı son antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor

BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Roma - Bologna (Mert Çetin, Cengiz Ünder)


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler