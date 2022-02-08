7 Şubat 2022 Haberleri
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7 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Cemevleri elektrik faturalarını ödememe kararı aldı
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- Bakan Nebati, Londra ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu: Görüşmeler olumlu geçti
- İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! 13 şirketin anketleri derlendi, işte ortaya çıkan sonuç
- Fox TV'de Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar dizileri final yapıyor
- 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'nın ardından Cumhur İttifakı da genişliyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajlarıyla ilgili açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
- Kazıda kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı ortaya çıktı
- Berdan Mardini'nin eski eşiyle yasak aşk yaşayan Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
- NATO'da bir ilk! Stoltenberg'in yerine Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes'in geçeceği iddia edildi
- Tesla'nın başı Elon Musk'ın Twitter paylaşımları nedeniyle dertte
- Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımında gözyaşları sel oldu
- Dere kenarında oynayan çocuklar tarafından cansız beden bulundu
- Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
- Elektrik zamlarının ardından kafelerde ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başlandı
- Vatandaşla toprak tartışması yaşayan CHP'li Başkan: Bazı nahoş hadiseler oldu, üzgünüm
- Cani koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Vaka sayıları 20 binin altına indi
- Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi
- Babası ve üvey annesi tarafından öldürülen Hande için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi: Acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüler
- Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı
- İnanılmaz olay! 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler
- Ölümünde ihmal olduğu iddia ediliyordu! Yeğeninden Fatma Girik'in bakıcısına suç duyurusu
- 28 yaşındaki genç, çıkan tartışmada babasını bıçaklayarak öldürdü
- FETÖ hükümlüsü, 'İsmail'in Yeri'nin sahibi İsmail Çolak yakalandı
- Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
- Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
- Seçim için ofis bile tuttu! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlığı almaya geliyor
- Işın Karaca konser verdiği esnada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı
- Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu
- HDP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi
- Diagne'nin yeri çabuk doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
- Otomobil kanala saplanınca görevli kıvrak zekasını konuşturdu, araç hemen kurtarıldı
- Büyükçekmece'deki kelepçeli cinayet aydınlanıyor! Bomba Baybaşin aşireti detayı
- Üsküdar'daki patlama sırasında vatandaşların yaşadığı panik kamerada
- Bu yıl 10 bin kişi alınıyor! Bekçi adayları için Türkiye genelinde deneme sınavı yapılacak
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