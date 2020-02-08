7 Şubat 2020 Haberleri
7 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
08.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:18
- Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı
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- Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum
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- Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
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- Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
- Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
- Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı
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- Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı
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- Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor
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- Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi
- Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
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