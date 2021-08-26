7. Sivas Tarım Fuarı Açıldı.
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7. Sivas Tarım Fuarı Açıldı.

7. Sivas Tarım Fuarı Açıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

7. Sivas Tarım Fuarı Açıldı. İlçeler Sergisi ve AGRO Sivas 2021 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı törenle açıldı. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Sivas 7. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı (25-29 Ağustos) açılışına katıldı. Açılış ve konuşmalar yapıldıktan sonra tüm katılımcılar Fuarda yer alan stantları ve ilçelerin sergilerini gezdiler. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İlçemizin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı Gürün Standında değerli konukları karşılayarak, ilçemizde üretimi yapılan tarım ürünleri hakkında bilgi verdi. İlçeler Sergisi ve AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 29 Ağustosa kadar açık olacaktır.

Kaynak: Habermetre

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