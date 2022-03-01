"7. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı" kapanış töreni gerçekleştirildi

Törene Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çalıştay Moderatörü Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Baki Duy'un yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Prof. Dr. Duy: "Okullar ne kadar eğlenceli hale gelirse öğrenme o kadar fazla olacak"

Kapanış töreninde Çalıştaya dair genel bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Baki Duy konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Çalıştayı mümkün kılan öğretim üyelerine ve kendini geliştirmek için gelen öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bu 3 günlük çalışmada kuramsal olarak size sunulan şeyleri olabildiğince hayata geçirmeye çalıştınız. Bu çalıştayın amacı da uygulamalar üzerinden sizin derslerde öğrendiğiniz teorik bilgileri bütünleştirmek ve buradan daha donanımlı bir öğretmen olarak ayrılmanızı sağlamaktı. Dolayısıyla bu ve benzeri çalıştaylara katılarak eğitimle ilgili kişisel gelişiminizi üst noktaya taşıyacak bütün çalıştaylara katılmanızı öneriyorum. Buradan eğlenerek ayrıldığınızı görmek çok önemli.Okullar ne kadar eğlenceli hale gelirse öğrenme de o kadar fazla olacak. Çünkü siz öğrenmekten keyif alırsanız sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler de ileride öğrenmekten keyif alacak. Hepinize şimdiden kendinizi geliştirme yolunda kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Doç. Dr. Erkılıç: "Öğrencilerimiz arasında birlik ve dayanışmayı sağlayarak farklı öğretmenlik grupları arasında kaynaşmayı amaç ediniyoruz"

Çalıştayın moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç konuşmasına çalıştaya katılım sağlayan öğrencilerin Eğitim Fakültesi'nin farklı bölümlerinden akademik başarılarına göre seçildiğini belirterek başladı. Erkılıç konuşmasının devamında: "Öğrencilerimiz arasında birlik ve dayanışmayı sağlayarak farklı öğretmenlik grupları arasında kaynaşmayı amaç ediniyoruz. Ayrıca pratik çalışmalar yaparak öğrencilerimizin psiko-motor öğretim, ilke, yöntem ve teknikleri açısından da pratik değerler ile davranış kazanmalarını istiyoruz. Ayrıca klasik ders ve araştırma etkinlikleri dışında eğitsel ve sosyal etkinlikler yoluyla öğrencilerin mesleki toplumsallaştırma süreçlerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sonuç olarak çalıştaya katılan öğrencilerimiz mezuniyetlerine az bir süre kala meslek hayatlarında özgüvenlerini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çalıştay kapanış töreni, Eğitim Fakültesi öğrencilerine sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

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