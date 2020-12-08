"7 semptomdan biri hafifse test yaptırmaya gitmeyin"

"7 semptomdan biri hafifse test yaptırmaya gitmeyin"

Hastanelerdeki gereksiz yoğunluk sağlık sistemine zarar veriyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür:

"Her 7 semptomdan birini hafifte olsa gösterenler yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmesin"

"Tedbirlere uyulmayıp iş kontrolden çıkarsa ülke olarak zarara uğrarız"

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, korona virüs vaka sayılarının arttığı Adana'da gereksiz yere test yaptırmak için hastanelerin önünde kuyruk oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Her 7 semptomdan birini hafifte olsa gösteren, gereksiz yere yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmesin" dedi.

Son dönemde Adana'da artan vakaların ardından kentte çoğu kişi virüs şüphesiyle hastanelere başvuru yapmaya devam ediyor. Kentteki devlet hastanelerinin önünde çok sayıda test yaptırmak onlarca metrelik kuyruk oluşturuyor. Bu durum ise hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık sisteminin üzerindeki yükü arttırıyor. Ayrıca semptomlardan birini hafif gösterip ancak virüs olmayan vatandaşlar, kuyrukta bekleyip başka bir hastadan korona virüs kapma tehlikesi yaşıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, yaptığı açıklamada, 10 aydır süreç içerisinde olduğunu ve son dönemde vatandaşların tedbirlere çok fazla uymadığını ifade ederek, "Nisan ve Mayıs aylarında virüsü çok net bilmediğimiz için bu durumu daha çok önemsiyormuşuz. Şuanda maalesef dışarıdan gözlemlediğimiz ya da gelen hastalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla bu koruyucu önlemler, maske kullanımı ve sosyal mesafeye Nisan, Mayıs ayındaki kadar dikkat etmiyoruz. Bu durumda aslında öncelikle korkmamamız lazım. Şu şekilde korkmamak lazım. Ben 10 aydır aydır bu sürecin içerisindeyim. Dışarıda veya içeride tedavi hizmeti veren arkadaşlarımla genelde yan yanayım. Cerrahi maske kullanıyorum, bazen alanın yoğunluğuna göre çift maske kullanıyorum. Koruyucu ekipmanlarımıza dikkat ediyoruz. Ben henüz Covid-19 olmadım. Olan sağlık çalışanlarımız var ama dikkat etmek gerek" diye konuştu.

"Çok kötü hissetmedikçe hastanelere gitmemek gerek"

Her 7 semptomdan birini hafif gösteren kişilerin hastaneye başvurmaması gerektiğini anlatan Mustafa Görür, "Yoğunluğumuz çok fazla o nedenle insanların şuna dikkat etmesi lazım. Her 7 semptomdan birini hafifte olsa gösteren yada benzer bulguları yaşayan kişi, 'Ben kovid-19 mu oldum. Hemen bir hastaneye gideyim test yaptırayım yada komşum pozitif bana kesin bulaşmıştır. Ben hastaneye gideyim. Test yaptırayım' demeye gerek yok. Biz sağlık çalışanları olarak önceliğimiz hastalarımızı korumak. Acil servise gerçekten semptomu olduğu için ve muhtemelen Covid pozitif olarak gelmiş hastanın arkasında, sırada bu şekilde bekliyor olabilirsiniz. Bu henüz Covid olmadıysanız hatta o gün test yaptırıp negatif çıkıp, 3 gün sonra virüs olma ihtimalinizi arttıran bir sebeptir. Dolayısıyla çok gerekmedikçe, kendinizi çok kötü hissetmedikçe hastanelere gelmemek lazım" ifadelerini kullandı.

"İş kontrolden çıkarsa ülke olarak zarara gireriz"

Türkiye'nin sağlık sisteminin düzgün işlediğini ancak bunun da bir sınırının olduğunu aktaran Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, daha sonra şunları kaydetti:

"Her bin kişiden 5 kişi servis veya yoğun bakım yatağı gerektiren hasta olsa bu binli rakam ne kadar çok artarsa hastanelere yatan insan sayısı da o kadar artacaktır. Biz hastanemizin büyük bir kısmını pandemiye ayırmış vaziyetteyiz. Biz yatak açmaya, yatak artırımına ihtiyaç dahilinde devam ediyoruz. Lütfen halkımız düzgün işleyen sağlık sistemimizin düzgün işlemeye devam etmesi için önlemlere dikkat etsin. Sağlık sistemlerinin de bir sınırı olduğunu unutmasın. Tedbirlere uyum sağlandığı sürece bu pandemide ki pik kırılacaktır. Biz hastalarımıza yine her zaman ki gibi gerekli sağlık hizmetini sunabilir hale geliriz. Ama iş kontrolden çıkarsa, vatandaşlar dikkat etmezlerse sağlık çalışanlarımız ve kendileri zor durumda kalacak. Hatta ve hatta ülke olarak milli, maddi ve manevi zarara uğrayacağız. Gereksiz yere hiçbir sebeple yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmememiz gerekir."

"Şuan yatak problemimiz yok

Bazı basın yayın organlarında çıkan 'Adana'da boş yatak kalmadı' iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Uzm. Dr. Görür, "Süreç anlık bir süreç. Bugün ki yoğunluğumuzla yarın ki yoğunluğumuz bir olmaya biliyor. Bizim şuan yatak problemimiz yok. Yatak doluluk oranımız yüksek ama problemimiz yok. Şuanda bile arkadaşlarımız hastanemizde ekstra yoğun bakım yatakları, servis yatakları açıyor. Amacımız yoğun bakım ihtiyacı olan hiçbir hastamızı acil serviste bekletmemek. Biz bunun için var gücümüzle bütün imkanlarımızla gerekli yatak artırımlarını yapıyoruz. Onlar mesafelerine, maskelerine, tedbirlerine dikkat ettikleri sürece Adana'da sağlık sistemimiz, yatak sayımız, hekim ve hemşire sayımız da yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ