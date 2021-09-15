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7. Sakarya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
7. Sakarya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek 7. Sakarya Uluslararası Film Festivali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek 7. Sakarya Uluslararası Film Festivali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüce, yaptığı açıklamada, Sakarya'nın kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtacak her projeye tüm imkanlarıyla destek vereceklerini bildirdi.

Festivalin gelenek olarak bugünlere gelmesi ve devam etmesinde emeği geçen herkesi kutlayan Yüce, şunları kaydetti:

"Onlar sayesinde terörün yok ettiği ocakları ve perişan ettiği aileleri tanıyabiliriz. Şehrimizin kültürünü, adeta doğal film platosu olan doğasını, tarihini, tüm dünyaya tanıtmasını sağlayacak bütün organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Genç yeteneklerin teşvik edildiği, sanatın desteklendiği bu organizasyonun içerisinde olmaktan hem mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Emeği için SAÜ yönetimine, SAÜ İletişim Fakültesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum."

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 7. Sakarya Uluslararası Film Festivali'ne doğru - Haberler
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