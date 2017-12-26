7 Saat Yürüyerek Yunanistan'a Kaçmaya Çalıştılar

İzmir'den Çeşme'ye yürüyerek 7 saatte gelip, şişme botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 42 kaçak göçmen, denizde yönlerini kaybederek Alaçatı açıklarına geldi. Başıboş dolaşan göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri yakaladı.



İnsan tacirlerinin yönlendirmesiyle, İzmir'den Çeşme'ye kadar 7 saat yürüyerek gelen 42 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için şişme botla açıldı. İddialara göre, gidecekleri yönü şaşıran göçmenler Alaçatı açıklarında bilinçsizce dolaşırken, saat 07.30 sıralarında Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. 7'si Irak, 35'i Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak göçmen, Çeşme İskelesine getirildi. Çeşme İskelesinde, özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.



Film gibi kaçış hikayesi



Türkçe konuşmayı bilen, ancak ismini vermek istemeyen Afgan kadın göçmen, iki yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, Nevşehir'e yerleşerek çalışmaya başladıklarını söyledi. Çalıştıkları işlerde yeterli ücret alamadıklarını belirten Afgan kadın, bir insan tacirinin Nevşehir'de kendileri ile temasa geçtiğini, kişi başı 500 dolar karşılığında kendilerine yardımcı olacaklarını söylediğini anlattı. İnsan tacirinin teklifini kabul ettiklerini söyleyen Afgan kadın, önce İstanbul'a, ardından da İzmir'e getirildiklerini belirtti. İzmir'de bir hafta havaların düzelmesini beklediklerini belirten Afgan kadın, 25 Aralık gecesi İzmir'den yürüyerek yola çıktıklarını, 7 saat yürüdükten sonra ormanlık bir alandan sahile ulaştıklarını anlattı. Zorlu yürüyüş sırasında birçok kişinin ayakkabısının parçalandığını, bacaklarının yaraladığını da belirten Afgan kadın, insan tacirlerinin kendilerini bir şişme bota bindirerek, motoru da çalıştırdıktan sonra kaçtıklarını söyledi. Hiçbirinin motoru kullanmayı bilmediğini ve gidecek yönlerini de şaşırdıklarını anlatan Afgan kadın, zaman zaman kendisinin de motoru kullandığını, ancak denizde nereye gideceklerini bilemeden dolaşıp durduklarını ifade etti. Afgan kadın sabah saatlerinde kendilerini gören Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıklarını belirterek, "Belki de ölümden döndük" dedi.



Iraklı ailenin kişi başı 800 dolar, Afganların da kişi başı 500 doları peşin olarak insan tacirlerine verdiklerini ifade eden Afgan kadın, yakalanmaları durumunda paralarının kendilerine iade edilmeyeceğini, ancak tekrar kaçma girişiminde bulunurlarsa kendilerinden tekrar para istenmeyeceğini kendilerine söylediklerini de anlattı.



Göçmenlerin Çeşme İskelesinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR