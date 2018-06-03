7 Saat Boyunca Taraftarı Karşılayan Aziz Yıldırım, Seçimi Kaybetti

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe Kongresi'e müthiş bir katılım gerçekleştirildi. Türk spor tarihinin en yüksek katılımlı kongresini gerçekleştiren sarı lacivertlilerde Ülker Stadında yapılan oy verme işlemi saat 10.00'da başladı.

Sabahın erken saatlerinden stada gelen mevcut başkan Aziz Yıldırım kapıların açılmaya başlamasıyla birlikte bütün kongre üyelerini tek tek girişte karşıladı.

7 SAAT HİÇ OTURMADI

Fenerbahçe kongre üyelerinin büyük bir ilgi gösterdiği Aziz Yıldırım, oy verme işleminin başladığı saatten oy kullanana dek ayakta bekledi. Öğlen saatlerinde sıcaklığın çok yükseldiği anlarda kafasına şapka takarak korunmaya çalışan Aziz Yıldırım kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. Yaklaşık 7 saat hiç oturmadan ayakta üyeleri karşılayan Yıldırım, ilk sandıkların açılmasıyla birlikte duygusal anlar yaşadı, daha sonra stadı terk etti.