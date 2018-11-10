7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilen 2 Şüpheli Adliyede

Samsun'da bir kamyonun koltukların arasına gizlenmiş 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı. Kamyonun şoför ve yolcu koltuklarının altına gizlenmiş vaziyette 7 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet K. ve Mustafa T. polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN