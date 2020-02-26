7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

26.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:55
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

: "Kahraman komandolarımızca, bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi."

(İHA)

Kaynak: İHA

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