7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
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7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı

7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı KORONAVİRÜSTE bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı.

7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
12.06.2020 01:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:41


7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
KORONAVİRÜSTE bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı. Ülke genelinde ise test uygulaması, pazartesi günü başlayacak.
İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu antikor testi uygulaması 7 ilde başladı. Sağlık ekipleri, Başkent Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde belirlenen hanelere giderek, test için numune alma işlemi yaptı. Sağlık görevlileri, belirlenen listedeki ailelerin kapısını çalıp, antikor testi uygulaması için geldiklerini söylerken, uygulamayı kabul eden hane ferdinin cep telefonuna bakanlıktan mesaj gelmesi sağlandı. Ardından PCR testi için burundan numune ve kan örneği alındı. Antikor testi uygulananlara 2 gün içinde e-nabız uygulaması ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüklüğünden sonucu öğrenebilecekleri bildirildi.
'ANKARA'DA 4 BİN HANEDE UYGULUYORUZ'
Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, "153 bin hane TÜİK'in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor. Biz bu çalışmayı Ankara genelinde 4 bin hanede uyguluyoruz. Testlerin sonuçları 2 gün içerisinde çıkıyor. 2 gün içerisinde e-nabız üzerinden testlerinin sonuçlarını öğrenebiliyorlar ya da ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler" diye konuştu.
'ÇOK ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'
Antikor testi yapılan emekli Havva Kesici ise "Arkadaşlarımız kapıma kadar geldiler ve testlerimi yaptılar. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bundan çok memnun oldum. Bana ilk önce Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söylediklerinde şaşırdım. Ama durumu bana anlattılar ben de bu doğrultuda test olmayı kabul ettim ve testlerimi arkadaşlarımız yapmış oldu. Biraz panik oldum ama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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