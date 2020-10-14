7. Perakende Teknolojileri Konferansı

Kategori Mağazacılığı Derneği'nin (KMD) "Perakende Teknolojiyi Konuşuyor" temasıyla düzenlediği "7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın ikinci webinarı "Dijital Dönüşümle Güçlendirilmiş İnsan Kaynakları" başlığı altında gerçekleştirildi.

Kategori Mağazacılığı Derneği'nin (KMD) "Perakende Teknolojiyi Konuşuyor" temasıyla düzenlediği "7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın ikinci webinarı "Dijital Dönüşümle Güçlendirilmiş İnsan Kaynakları" başlığı altında gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci oturumunda Caffe Nero Türkiye Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Yanıkoğlu'nun moderatörlüğünde, Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, A101 Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) Orhan Dağlıoğlugil ve Mudo CEO'su Ömer Taviloğlu katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Caffe Nero Türkiye CEO'su Ahmet Yanıkoğlu, perakende sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sektör tarafından kabul edilmiş bir gerçek olduğunu söyledi.

Dönüşümün sadece e-ticaret kavramından ibaret olmadığını dile getiren Yanıkoğlu, şirket kültürlerinin, iş yapış şekillerinin, çalışma koşullarının sürekli bir değişimde olduğunu ifade etti.

Yanıkoğlu; "Bu değişimde insan kaynaklarını da güçlendirmek ve teknolojinin nimetlerinden yararlandırmak büyük önem taşıyor. Yeni bir sistem geliştirirken çalışanlarımıza da yük getirmeyecek, onların ve müşterilerimizin memnuniyetini artıracak şekilde kurgulanması gerekiyor." diye konuştu.

Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu da operasyonların ve tüm sistemin geliştirilmesinde en önemli oyuncunun çalışanlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sistemin devam ettirilmesi ve hedeflendiği gibi çalışabilmesi için insan kaynağına yatırım yapılması ve bu alanda teknoloji yatırımlarının genişletilmesi şart. Bununla beraber her zaman olduğu gibi kişisel ve mesleki eğitimlere ağırlık verilmesi çok önemli. Bu eğitimlerde de teknolojiden faydalanmak ve kişileri katılıma teşvik edici unsurlar bulmak önem taşıyor."

Arçelik ve Grundig olarak pandemi sürecinde kurdukları sistemi devam ettirebilmek için bayi çalışanlarına yönelik perakende akademisi kurduklarını aktaran Abdurrahmanoğlu, "Tamamen dijital olan bu akademi, yeni insan kaynakları gereksinimiyle donatıldı. Dijitalleşme sürecinde eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bizler, insanları değişime hem inandırmalı hem de onların kapasitelerini artırmak adına bu eğitimlere yatırım yapmalıyız. Bu gerçek aslında pandemiyle birlikte kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

Abdurrahmanoğlu, kendilerinin bayilerle gelişmiş bir şirket olarak yine bayilerin gelişimine odaklandıklarını ve böylelikle sürdürülebilirliği sağladıklarını belirterek, "Bu etkileşimi mümkün kılan bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Tamamladık diyemeyeceğim çünkü varış noktası belli olan bir çalışma değil, ihtiyaçlar arttığı ve değiştiği için biz de sürekli bu yapı için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Teşviklerin yönetilmesinde teknoloji büyük rol oynuyor"

A101 CTO'su Orhan Dağlıoğlugil ise gıda perakendesinde temel ihtiyaçların hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bunun sağlanmasında teknoloji ile beraber insan kaynağının geliştirilmesinin büyük rol oynadığını vurguladı.

Dağlıoğlugil, "Kendi insan kaynağımızı geliştirirken, gerek altyapı kurulması gerekse eğitimlerin düzenlenmesinde teknolojideki son gelişmelerden faydalandık. Bununla beraber, iş paydaşlarımızla birlikte kayıtlı istihdama da önemli katkılar sunduk." ifadelerini kullandı.

Mudo CEO'su Ömer Taviloğlu da çok farklı kategorilerdeki ürünlerin, farklı kanallarda bir arada satışa hazır hale getirilmesinde insan kaynağının önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle sahada verimlilik sağlamak aşamasında çalışanlarımıza birçok noktadan veri akışı oluyor. Bunları yönetmekte ve daha hızlı kullanılır hale getirmekte teknolojiden yararlanıyoruz. Bu verilerin hepsinin bir noktada hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve aksiyona geçilmesi için en uygun çözümün bulunması, sistemlerin entegrasyonu ve uygulamaya alınması önem taşıyor."

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, insan kaynaklarıyla ilgili olarak gerek vardiya yönetimi gerekse istihdam teşviklerinin etkin kullanımı konusunda teknolojiden maksimum faydalanmanın önemini vurgulayarak, perakende sektörünün dinamik yapısıyla diğer sektörlere örnek hale geldiğine değindi.

Tüm sektörlerin önemli giderlerinden biri olan iş gücü maliyetinin düşürülmesinde önemli rol oynayan teşviklerin yönetilmesinde ve maksimum faydanın sağlanmasında teknolojinin büyük rol oynadığını belirten Pak, perakende sektörünün bu konuda mevcut sistemleri kullanan öncü bir sektör olduğunu ve böylece önemli bir operasyon yükünü minimize ettiğini vurguladı.

7. Perakende Teknolojileri Konferansı, bu yıl her zamankinden farklı olarak dijitalleşen yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde katılımcılarıyla buluşacak. Bugünkü ikinci oturumun ardından webinar serisi, 9 hafta sürecek ve her çarşamba günü bir canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip