7 Ocak Perşembe hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, bulutlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 7 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

5 OCAK 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere göre ülke genelinde hava yer yer parçalı bulutlu göstermekte. Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°: Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C:Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C: Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C: Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 1°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C:Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 6°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 15°C: Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C: Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C: Parçalı bulutlu

7 OCAK PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve çevresinde sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üstünde, parçalı bulutlu olarak gösteriyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde esmesi bekleniyor.

7 OCAK PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinde 11 derece olarak tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönden rüzgar beklenmektedir.

7 OCAK PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Şehrin genelinde, parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üstünde 18 derece olması tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) zamanla 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde esmesi bekleniyor.

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