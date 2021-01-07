7 Ocak Perşembe Dünya Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya Koronavirüs tablosu ve vakaları!

Dünyada da Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de Koronavirüs son durum vaka sayıları merak ediliyor. Peki bugün 6 Ocak Çarşamba günü dünyadaki Covid-19 son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 7 Ocak Perşembe dünyada Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel Koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Tüm dünyada mutasyona uğramış virüs sayıları artarken, mutasyon sonrası vaka sayılarına merak da arttı. Peki 7 Ocak Perşembe, Koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

7 OCAK 2021 DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

7 Ocak Perşembe, günü itibariyle dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 87.841.453 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde Koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

7 OCAK 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

7 Ocak Perşembe Dünya Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya Koronavirüs tablosu ve vakaları!

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DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

7 Ocak Perşembe günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.894.994 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.244'dir.

7 OCAK PERŞEMBE DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇTIR?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +208.411 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

7 Ocak Perşembe Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? İşte Dünya koronavirüs tablosu! Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 63.298.698

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 22.647.761

Durumu kritik hasta sayısı : 108.025