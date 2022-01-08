7 Ocak Masterchef ilk üç belli oluyor! Üst tura kim çıktı, ilk önlüğü kim aldı? 7 Ocak kim elenecek? Masterchef en yüksek puanı kim aldı?

Masterchef üst tura kim çıktı, ilk önlüğü kim aldı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te son doğru yaklaşılırken bu akşam 152. bölüm seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde 3 tabak hazırlandı Peki, Masterchef'te ilk 3'e kim kaldı? Finalistler kim oldu, kim elendi?" sorusu geliyor. 7 Ocak Masterchef'te ilk 3'e kim kaldı? İşte, 7 Ocak Masterchef ilk üçünün belli olduğu bölüme dair detaylar...

7 OCAK MASTERCHEF'TE İLK 3'E KİM KALDI?

MasterChef'in 152. bölümünde yarışmacılar krokan brouche yaptılar. Sıkı mücadele sonrası Tahsin 17, Eren 15, Hasan 11, Sergen 10 puan aldı.

İlk tabaktaki puanlar...

Tahsin: 17

Sergen: 10

Hasan: 11

Eren: 15

Havyarla yapılan tabaklar sonrası puan tablosu

Tahsin: 35

Sergen: 35

Hasan: 36

Eren: 36

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