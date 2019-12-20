7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası yapılacak
Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonu ve Osmaniye Valiliği öncülüğünde düzenlenen Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Kurtuluş Kupası satranç turnuvası yapılacak.
Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen yarışmalar Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Satranç İl Temsilciliğinin destekleri ile gerçekleşecek olan turnuva 11 ayrı kategoride düzenlenecek.
7 Ocak etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası 4 – 5 Ocak'ta Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılacak.
Turnuva sonunda dereceye giren ilk on kişiye madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.