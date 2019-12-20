7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası yapılacak

20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:16

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen yarışmalar Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Satranç İl Temsilciliğinin destekleri ile gerçekleşecek olan turnuva 11 ayrı kategoride düzenlenecek.

7 Ocak etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası 4 – 5 Ocak'ta Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

Turnuva sonunda dereceye giren ilk on kişiye madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Bültenler