7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası yapılacak
Haberler » Güncel » 7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası yapılacak - Haber

7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası yapılacak

Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonu ve Osmaniye Valiliği öncülüğünde düzenlenen Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Kurtuluş Kupası satranç turnuvası yapılacak.

20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:16
7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası yapılacak

Belediyesi tarafından organize edilen yarışmalar Osmaniye Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Satranç İl Temsilciliğinin destekleri ile gerçekleşecek olan turnuva 11 ayrı kategoride düzenlenecek.

7 Ocak etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası 4 – 5 Ocak'ta Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

Turnuva sonunda dereceye giren ilk on kişiye madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler