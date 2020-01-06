06.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:01

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan 7 Ocak Kurtuluş Koşusu tamamlandı. Dereceye girenlere ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.



Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Atletizm İl Temsilciliği koordinasyonunda yapılan kurtuluş koşusu Kazım Karabekir Caddesi Yeşil Camii önünden Belediye Başkanı Kadir Kara'nın başlama düdüğü ile start aldı. Osmaniye Belediyesi Hizmet Binasına kadar olan yaklaşık 3 bin metrelik parkurda sporcular kıyasıya yarıştılar. 7 Ocak Kurtuluş Koşusuna 8 kategoride yaklaşık 300 sporcu katıldı.



Ödül töreninde tüm sporcuları tebrik eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında belediyemiz tarafından düzenlenen kurtuluş koşusuna katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sportmence ve güzel bir şekilde sonuçlanan bu yarıştan dolayı sizlere ve bu konuda bize destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir sonraki kurtuluş koşusunda buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.



Ortaokul Kızlar kategorisinde Zeliha Çakıcıoğlu birinci, Nuray Kaçar ikinci, Esmanur Okay üçüncü, Ortaokul Erkekler kategorisinde Alper Fındık birinci, Musa Kundakçı ikinci, Emin Köksal üçüncü, Genç Kızlar kategorisinde Aslıhan Seki birinci, Şifanur Yiğit ikinci, Zehra Kayıklık üçüncü, Genç Erkekler kategorisinde Yusuf Can Yiğit birinci, Ramazan Kundakçı ikinci, Yusuf Çarsak üçüncü, 40 - 60 Yaş Bayanlar kategorisinde Elif Kazar Korkmaz ve Sibel Çullu Tekin birinci, 40 - 60 Yaş Erkekler kategorisinde Ferhat Gürsoy birinci, Nuh Erdoğan ikinci, Ahmet Kara üçüncü, 60 yaş üstü veteranlar kategorisinde Adnan Ekici birinci,Hulusi Memişoğlu ikinci, Ali Esmek üçüncü ve Engelliler kategorisinde ise Melike Yazıcı birinci oldular.



7 Ocak Kurtuluş Koşusunda dereceye giren sporculara belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA