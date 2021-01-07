7 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı! 7 Ocak Perşembe Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 7 Ocak gerçek vaka sayısı!

7 Ocak Perşembe günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 7 Ocak gerçek vaka sayıları ve ölüm sayıları merakla bekleniyor! 7 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. Peki 7 Ocak Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 7 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!