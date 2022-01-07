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7 Ocak güncel benzin, motorin fiyatları! Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

7 Ocak güncel benzin, motorin fiyatları! Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Benzine zam mı geldi? Motorine zam var mı? sorularının yanıtı merak edildi.

Benzine zam mı geldi? Motorine zam var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi?

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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