7 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Son dakika bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu!

7 Ocak 2022 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Ocak 2022 Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Omicron vaka sayısı arttı mı? 6 Aralık 2021 Perşembe günü korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı? İşte bütün detaylar haberimizdedir…

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

7 Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklanmadı.

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

7 Ocak Cuma günü vaka sayısı açıklanmadı.

7 OCAK CUMA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler ve delta, beta ve omicron varyantları ile ilgili güncel vaka sayıları haberimizdedir.

7 OCAK CUMA TEST SAYISI

7 Ocak Cuma koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

7 OCAK CUMA GERÇEK VAKA SAYISI

7 Ocak Cuma omicron, koronavirüs vaka sayısı açıklanmadı.

7 OCAK CUMA VEFAT SAYISI

7 Ocak Cuma vefat sayısı henüz açıklanmadı.

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları artış göstermektedir. 6 Ocak 2022 de kaydedilen verilere göre, 68 bin 413 vaka tespiti yapıldı.

Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayıları:

Vaka sayısı: 66 bin 413

Vefat sayısı: 156

İyileşen sayısı: 25 bin 5*2

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