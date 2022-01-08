7 Ocak 2022 Haberleri
7 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
- Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı
- Milyoner yarışmasında oyuncu Elif Karagöz basit matematik sorusunda elendi
- ABD'den çok tartışılacak Kazakistan yorumu: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur
- Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! İki lider aynı cümleleri kurdu
- Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yolda
- Kavgada kalabalığın üzerine beslediği pitbullu saldı! 3 kişinin yaralandığı olay kamerada
- 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
- Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok
- Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç Özbir, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
- Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca resmen çıldırdı: İnsanlık dışı
- Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum: Siz bulaşmayın
- Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
- Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı
- Görüntülere tepki yağıyor! Silah ve sopalarla Adana sokaklarında terör estiren Suriyeliler yakalandı
- Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorinin fiyatı 14 liraya yaklaştı
- Nişantaşı'nda estetik kavgası! Pencereye çıkıp 'Beni öldürecekler' diye bağırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif
- 16 bin lira maaş alan emekli milletvekilleri için zam hazırlığı! Konu Meclis gündeminde
- CHP'li Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden 'cüzdan' esprisi! Vekiller kahkahaya boğuldu
- İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü
- Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ATV'den milyonluk dava
- Tiktok'ta güç gösterisi yapıp şarkı söyleyen cumhuriyet savcısı açığa alınmasının ardından istifa etti
- Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık: Ülkenin nüfusu kaç?
- Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama! Keskin kimyasal koku yayıldı
- Mustafa Sarıgül, Kazakistan olaylarıyla ilgili konuştu: Arkasında İsrail, İngiltere ve ABD var
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayvan barınağı ziyaretinden renkli anlar! Maylo ile oynadı
- Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı
- Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personeller için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
- Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
- FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı
- 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik eşik belirlendi
- Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var
- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler
- Trabzonspor transferde gaza bastı! Yarın bir yıldız daha şehre geliyor
- 'Korona olmayan kalmadı, şehir düştü' denilen Eskişehir için yeni kısıtlama kararları alındı
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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