7 Ocak 2021 Haberleri
08.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 01:19
7 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
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- Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti
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- Gizli tanıktan 6-8 Ekim olayları itirafı: KCK'dan Demirtaş'a sokaklara çıkma talimatı verildi
- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
- Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum
- DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
- '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı
- Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
- ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'daki istifa sayısı 5'e yükseldi
- Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi
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- Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi
- ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu
- Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu
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- Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı
- İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a 'haydut' yakıştırması
- Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi
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- ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?
- ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici