7 Ocak 2020 Haberleri
7 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
08.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:18
- 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
- Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yayınlandı! İzleyiciden tam not aldı
- Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim
- Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı
- Juventus'tan resmi açıklama geldi: Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek
- Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü
- Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız
- Zanka eski takımına geri dönüyor
- ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz
- Atiye'deki sevişme sahneleri olay olan Melisa Şenolsun, yeni paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı
- Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı
- Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması!
- Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı
- Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi
- 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor
- Galatasaray, Sekidika ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
- Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti
- Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü
- Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi
- Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi
- Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi
- MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
- Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı
- Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı!
- PTT Genel Müdürü görevden alındı
- Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz
- Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor
- Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar
- Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi
- Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı
- Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
- Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor!
- Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı
- Herkes olumsuz etkilendi, o eğlenmeyi seçti! Yurdum insanı Mersin'de böyle görüntülendi
- Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz
- İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı!
- Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
- Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı
- Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü
- İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti