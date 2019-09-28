7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.

28.09.2019 12:16
7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi


SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
ANKARA,


Kaynak: DHA
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