7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü - Haberler
Aksaray, Kozan, İşçi, Güncel

7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kaldığı yerden kurtarılan işçi Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

14.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:51
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kaldığı yerden kurtarılan işçi Zeki Kozan (58),  kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Binanın 7'nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan'ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Fenomen, çocuk istismarının olduğu telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Fenomen, çocuk istismarının olduğu telegram grubunun reklamını yaptı
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:04:16. #1.15#
title