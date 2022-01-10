7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis arkadaşıyla tartışmış (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis arkadaşıyla tartışmış (2)

7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis arkadaşıyla tartışmış (2)
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A., polis memuru O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A., polis memuru O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. 2 polis memurunun soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirilirken, adliyedeki işlemleri devam ediyor.


Metrodaki bıçaklı zanlının 'yaralama' şikayeti takipsizlikle sonuçlandı

Metrodaki bıçaklı zanlının "yaralama" şikayeti takipsizlikle sonuçlandı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title