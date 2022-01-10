7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis arkadaşıyla tartışmış (2)

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A., polis memuru O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. 2 polis memurunun soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirilirken, adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

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