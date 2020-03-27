7'nci kattan atlayan Rabia hemşire, psikolojik tedavi görüyormuş İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, intihar eden Rabia Ş.'nin (24) bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, intihar eden Rabia Ş.'nin (24) bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Özel bir hastanede çalışan hemşire Rabia Ş., 24 Mart günü, Yakakent Mahallesi Çiğli-Koop 8087 Sokak'taki evlerinin balkonundan atladı. 7'nci kattan beton zemine düşen Rabia Ş., kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekar olan Rabia Ş.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Rabia Ş.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle intihar ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: DHA