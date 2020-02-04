7'nci Eğitim Teknolojileri Zirvesi mart ayında başlıyor

04.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:56

Eğitim, teknoloji, iş dünyası ve medya buluşmaları ile bilinen 'Eğitim Teknolojileri Zirvesi' konuşmacılarla ve ilgi çekici içeriğiyle 7'nci kez katılımcılarıyla buluşacak.



Eğitim Teknolojileri Zirvesi konuşmacılarla ve ilgi çekici içeriğiyle 7'nci kez katılımcılarıyla buluşacak. 7 Mart 2020'de İstanbul Şişli'de bir otelde gerçekleşecek Zirve; eğitim, teknoloji, medya ve iş dünyasını bir araya getirecek. Ayrıca zirve, multidisipliner bir yaklaşımla katılımcılara kendilerini geliştirecekleri bir öğrenme ve deneyim ortamı sunacak.



Slogan; 'Sürdürülebilir İnovasyon'



Yapılan bilgilendirmede; Zirve'nin bu sene açılışını ünlü komedyen Kaan Sekban, gösterisi ile yapacak. Bu yılki sloganı "Sürdürülebilir İnovasyon" olan zirvenin ana konuşmacısı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da başkanlık yaptığı dönemde oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine öncülük eden UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova olacak.



Aynı zamanda eğitim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan 100 değerli konuşmacı, sunuculuğunu ünlü radyocu Geveze'nin yapacağı etkinlikte yer alacak. Birçok sunum, panel ve atölyenin yer aldığı zirvede katılımcılar, teknolojinin önde gelen firmaları ve önemli kurumlar tarafından oluşturulan deneyim alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.



Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, konu ile ilgili değerlendirmesinde; teknolojinin kişilerin hayatına girmesiyle birlikte karmaşıklaşan ve hızlanan hayatın getirdiği gerçek ve gerçek olmayanın ayırt edilmesinin zor olduğu, duygusal tepkilerin rasyonel düşüncenin önüne geçtiği bir gerçek sonrası (post-truth) çağda bilimin konuşulacağını belirtti.



Ergül, zirve programında yer alacak konuların bazılarını şu başlıklar altında açıkladı: "Eğitim, teknoloji ve iş dünyasından katılımcılarıyla 7 Mart 2020'de Şişli'de gerçekleşecek olan 7'nci Eğitim Teknolojileri Zirvesi verimli içeriğiyle, şimdiden dikkat çekmeye başladı. Bu içeriklerden bazıları; yapay zeka, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, robotik, STEM, sanal ve artırılmış gerçeklik, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, kuantum öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık ve yeni medya fırsatları." - İSTANBUL

Kaynak: İHA