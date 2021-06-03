7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
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7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MOOD Dergisi tarafından düzenlenen törenle bu yıl 7. Mood Ödülleri sahiplerini buldu.

MOOD Dergisi tarafından düzenlenen törenle bu yıl 7. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli ismin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

Gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Ödül alan sanatçılar sahnede şarkı söyledi. Törende, SMA hastalığına dikkat çekmek için SMA hastası Nihan bebeğe yardım toplandı.

YILIN EN İYİ HABER AJANSI DHA

Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü DHA adına Demirören Haber Ajansı Muhabiri Yalın Onat Ergör aldı. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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